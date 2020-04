Große Koalition gegen links

In Irland geht die Suche nach einer neuen Regierung weiter. Vor mehr als zwei Monaten wurde ein neues Parlament gewählt und es lag vor allem an der Coronakrise und am äußerst komplizierten Wahlergebnis, dass erst jetzt zwei Parteien einen ersten Aufschlag gemacht haben. Die Ausmaße sind historisch: Denn zum ersten Mal in der 98jährigen Geschichte des unabhängigen Irlands haben sich die beiden konservativen Parteien Fine Gael (FG) und Fianna Fáil (FF) Mitte vergangener Woche prinzipiell auf eine gemeinsame Koalition verständigt. Beide sind traditionell Erzrivalen und haben die Politik in Irland seit 1922 dominiert – jede Regierung wurde von ihnen oder ihren Vorgängerparteien geführt. Allerdings reicht diese historische Elefantenhochzeit nicht aus, FG und FF haben nicht genug Parlamentssitze für eine Mehrheit und umwerben deshalb jetzt die kleinen Parteien, wie die Grünen, Labour oder Social Democrats.

Eine Partei wird dabei konsequent außen vor gelassen un...