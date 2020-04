»Dürfen keinen Wald mehr der Industrie opfern«

Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat jüngst auf den Zusammenhang zwischen dem neuartigen Coronavirus und Umweltproblemen hingewiesen: Weil der Lebensraum von Tieren eingeschränkt werde, kämen auf die Menschheit häufiger Pandemien zu. Hat sie recht?

In der Tat. Etwa 70 Prozent der Infektionen haben ihren Ursprung im Tierreich. Problematisch ist es, wenn Tiere auf engstem Raum mit Menschen zusammengepfercht sind, sich also immer näher kommen. Die Herkunft des Coronavirus wird in Wildtiermärkten in China vermutet. Das übergeordnete Pro­blem besteht aber darin, dass Menschen die Ökosysteme von Wildtieren aus dem Gleichgewicht bringen, indem sie ihnen durch Urbanisierung und Zerstörung ihrer Lebensräumen zunehmend auf die Pelle rücken. So wird die Übertragung von Viren vom Tier auf den Menschen wahrscheinlicher. Ebola wurde etwa von Fledermäusen übertragen. Diese hatten zuvor ihren Lebensraum durch das Abholzen von Bäumen verloren, weswegen sie auf Obstpl...