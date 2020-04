Er kann Bauern in Frösche verwandeln

5. April

Ein sonniger Sonntag, angeblich 18 Grad, fühlen sich an wie 17. Ich habe heute erstmals (!) nach einer Seite mit aktuellen Zahlen der Coronapandemie gesucht. Stand Sonntag null Uhr sind in Deutschland 1.342 Menschen an Covid-19 gestorben. Für mich eine rein abstrakte Angabe. Ich schreibe 5.4. und 1.342 auf einen Zettel. Statistiken sind die Leidenschaft des Weimarer Kneipers H., dem als Kunde zu dienen ich seit 17 Jahren die Ehre habe. Ich will seine Einrichtung für betreutes Trinken hier nicht outen, deshalb umschreibe ich sie selbsterklärend als die »Unnahbar«. H. veranstaltet für seine Kunden ein unglaublich komplexes, ligaübergreifendes Fußballtipspiel mit Regeln, die er selbst erfunden hat und die keiner außer ihm nachvollziehen kann. In seiner Freizeit bewohnt H., der von engen Freunden auch H. genannt wird, eine große Plattensammlung. Jede Platte ist archiviert und sorgfältig nach unsinnigen Kriterien geordnet, wie er mir verraten hat.

Son...