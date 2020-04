Krise in der Krise

Die Flüchtlinge auf dem Balkan sind wegen der Coronakrise aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Trotzdem sind noch immer Tausende Menschen in der Region unterwegs nach Westeuropa. Ihre Lage verschärft sich täglich, denn die Staaten, in denen sie sich befinden, haben restriktive Maßnahmen verhängt, verbunden mit der Hoffnung, damit die Ausbreitung des neuartigen Virus einzudämmen.

So wurde in Serbien für das anstehende orthodoxe Osterwochenende eine 80stündige Ausgangssperre verhängt. Flüchtlinge sind gezwungen, in sogenannten Aufnahmezentren auszuharren, wo sie von der Außenwelt abgeschnitten sind. Helfer berichten, dass es ihnen nicht möglich ist, zu den Internierten zu gelangen. Unterdessen kommt es wegen der angespannten und gedrängten Situation in den Lagern auch zu Auseinandersetzungen. Laut Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sollen sich mehr als 8.600 Menschen in den 16 staatlichen Einrichtungen befinden, darunter 540 unbegleitete Kin...