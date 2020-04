Höcke am Apparat

Der AfD-Bundesvorstand hat den Thüringer Landeschef der Partei, Björn Höcke, gerügt. Am Freitag beschloss das Gremium in einer Telefonkonferenz, Höcke wegen einer Äußerung bei einem Treffen von Anhängern des protofaschistischen »Flügels« seine »Missbilligung« auszusprechen. Auf eine Ämtersperre oder andere Ordnungsmaßnahmen verzichtete die Parteispitze. Zehn Mitglieder stimmten für den Beschluss. Zwei Angehörige des Vorstandes stimmten dagegen, ein Mitglied enthielt sich.

Konkret ging es um eine Äußerung von Höcke auf einem Treffen in Sachsen-Anhalt am 6. März. Dort hatte der »Flügel«-Frontmann über Parteimitglieder, »die nicht in der Lage sind, Disziplin zu leben«, gesagt, dass die »allmählich auch mal ausgeschwitzt werden« sollten. Höcke erklärte in der Telefonkonferenz, er habe sich bei der Veranstaltung in Rage geredet. Der Brandenburger AfD-Vorsitzende Andreas Kalbitz, der selbst Mitglied des Parteivorstandes ist, wurde in der Telefonkonferenz aufgef...