»Unternehmen sehen Geschäftsmodell in Gefahr«

Sie begleiten eine ehemalige Leiharbeiterin, die vor dem Bundesarbeitsgericht ihr Recht einklagen will, die gleiche Bezahlung wie festangestellte Beschäftigte zu erhalten. Warum wählen Sie den juristischen Weg?

Die EU-Leiharbeitsrichtlinie von 2008 fordert eine Gleichbehandlung von Leiharbeitern mit vergleichbaren Beschäftigten des Einsatzbetriebes. Das deutsche Arbeitnehmerüberlassungsgesetz besagt das zwar ebenfalls, lässt aber tarifliche Schlupflöcher, so groß wie Scheunentore, ausdrücklich zu.

Die Klägerin war fast ein Jahr als Leiharbeiterin im Lager einer bundesweit bekannten Modekette beschäftigt. Als die Kampagne des Arbeitsrechtlers Wolfgang Däubler medial an Fahrt gewann, sprach ich mit ihr bei Verdi vor und wir erhielten gewerkschaftlichen Rechtsschutz. Die Klägerin war damals in der untersten Entgeltstufe des Leiharbeitstarifvertrages angestellt – bekam also gerade einmal 9,23 Euro pro Stunde. Der Betriebsrat des Unternehmens legte offen, dass...