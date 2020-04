»ABC der Teutschen Misere«

»Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns / Vor uns liegen die Mühen der Ebenen.« (Bertolt Brecht, Februar 1949)

Brechts Rückkehr aus dem Exil erfolgte relativ spät und vollzog sich in Etappen. Nach nahezu sechs Jahren in Dänemark und Aufenthalten in Schweden und Finnland hatte er weitere sechs Jahre in Santa Monica, USA verbracht. Im Juli 1947 war sein »Leben des Galilei« mit Charles Laughton am Coronet Theatre in Hollywood aufgeführt worden. Wenig später erhielt er eine Vorladung des berühmt-berüchtigten HUAC, den Ausschuss für »unamerikanische Umtriebe«, vor dem er sich wegen angeblich kommunistischer Umtriebe verantworten musste. Am Tag darauf, am 31.10.1947, flog Brecht nach Paris, wo er Anna Seghers traf, um sich über die Zustände in den deutschen Besatzungszonen zu informieren. Dann reiste er weiter in die Schweiz, wo er eine Art Beobachtungsposten bezog und sich gleichzeitig in neue Arbeiten stürzte. Er bearbeitete die »Antigone« des Sophokles (nac...