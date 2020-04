Auf gutem Weg

Vor einem Jahr, am 11. April 2019, hatte sich der Druck der Massen auf Sudans Straßen in dem Maße erhöht, dass der Sturz des damaligen Präsidenten Omar Al-Baschir unausweichlich war. Begonnen hatten die Proteste im Dezember 2018 wegen der Verdreifachung der Brotpreise, schnell wurde daraus ein Aufstand gegen das herrschende Regime. Das Militär erkannte, dass Al-Baschir nach 30 Jahren nicht länger an der Macht zu halten war und putschte an jenem Donnerstag. Auch ein Jahr später hält es im Hintergrund die Fäden in der Hand, wenn auch ein paritätisch besetzter Übergangsrat aus Militärs und Opposition und mit Abdullah Hamduk ein ziviler Premier eingesetzt wurden.

Die juristische Aufarbeitung der unter Al-Baschir begangenen Verbrechen schreitet indes voran. Der Expräsident saß zunächst im Gefängnis Kober in Khartum – dort wo er selbst über Jahre politische Gefangene wegsperren ließ. Im Dezember wurde ein erstes Urteil gegen den 76jährigen gefällt: Wegen Korrup...