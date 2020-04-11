Neben wirtschaftlichen Fragen spielen auch die künftigen außenpolitischen Beziehungen eine wichtige Rolle in dem geplanten Post-»Brexit«-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Der Grund: Mit dem Vereinigten Königreich hat die Union eine bedeutende diplomatische und militärische Macht verloren. Soll »Europa« auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und China Weltpolitik betreiben – und das wollen zumindest Berlin und Paris –, dann kann es auf die britischen Ei...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.