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11.04.2020
»Brexit«

»E3-Format« soll Ausweg bieten

Unter Ausschluss von 25 Staaten: »Resultate produzieren« in enger trilateraler Zusammenarbeit

Von Jörg Kronauer
Neben wirtschaftlichen Fragen spielen auch die künftigen außenpolitischen Beziehungen eine wichtige Rolle in dem geplanten Post-»Brexit«-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Der Grund: Mit dem Vereinigten Königreich hat die Union eine bedeutende diplomatische und militärische Macht verloren. Soll »Europa« auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und China Weltpolitik betreiben – und das wollen zumindest Berlin und Paris –, dann kann es auf die britischen Ei...

Artikel-Länge: 2685 Zeichen

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