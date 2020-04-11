11.04.2020
»Brexit«
»E3-Format« soll Ausweg bieten
Unter Ausschluss von 25 Staaten: »Resultate produzieren« in enger trilateraler Zusammenarbeit
Von Jörg Kronauer
Neben wirtschaftlichen Fragen spielen auch die künftigen außenpolitischen Beziehungen eine wichtige Rolle in dem geplanten Post-»Brexit«-Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Der Grund: Mit dem Vereinigten Königreich hat die Union eine bedeutende diplomatische und militärische Macht verloren. Soll »Europa« auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und China Weltpolitik betreiben – und das wollen zumindest Berlin und Paris –, dann kann es auf die britischen Ei...
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