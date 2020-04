Unter Vertrag beim Weltgeist

Als John F. Kennedy an einem Novembertag 1963 in Dallas den Kugeln der – sagen wir – Feinde einer besseren Welt zum Opfer fiel, war Robert Zimmermann alias Bob Dylan einundzwanzig. »Murder Most Foul«, der vielen Feuilletons in dieser viralen Zeit etliche Zeilen werte neue Song des 78jährigen Dylan, fasst die strukturelle Rolle der Gewalt in »God own country« ins Auge. Die hat sich nach der Zäsur des Kennedy-Mords potenziert und globalisiert. »Murder Most Foul«, so höre ich, fünf Jahre jünger als Dylan, den Song, ist zugleich Lebensrückblick einer Generation, zwischen der und dem Grab es 2020 keine weitere Generation mehr gibt.

In der rauh und brüchig gewordenen Stimme des Altmeisters der lange Blick auf eine Geschichte, die mit dem 1960 zum US-Präsidenten gewählten ältesten Sohn einer Millionärsdynastie in Dylans gerade beginnende Künstlerkarriere hineinzuwirken begann. Für kurze drei Jahre.

Ein neuer Ton

Wer damals heranwuchs, vergisst den Oktoberabend n...