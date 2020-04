Algerien am Limit

In einer eindringlichen Stellungnahme hat Algeriens Energieminister Mohamed Arkab am Sonntag alle Erdöl- und Erdgasförderländer aufgerufen, sich auf eine »globale, drastische und sofortige« Reduzierung der Fördermenge zu einigen. Algerien werde sich dafür einsetzen, eine »einvernehmliche Lösung« der Konflikte zwischen den Beteiligten zu suchen, und dazu beitragen, »den Ölmarkt zum Nutzen der Erzeuger- und Verbraucherländer zu stabilisieren«, so der Minister. Eine für Montag geplante Videokonferenz der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der mit dieser assoziierter Staaten (OPEC plus) war angesichts der Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Russland auf den heutigen Donnerstag verlegt worden.

Anlass der Wortmeldung ist der Einbruch der Weltmarktpreise für beide fossile Rohstoffe, der vor allem kleine und mittelgroße Förderstaaten wie Algerien hart trifft. Staaten, deren Wirtschaft fast vollständig von Öl- und Gasexporten abhängt, stehen bere...