Unter Blockade

Angesichts der Coronapandemie, die auch im Irak immer mehr Opfer kostet, hat Bedran Pirani, der Bürgermeister eines Flüchtlingslagers in Machmur im Norden des Landes, vor kurzem wieder einen Hilferuf an die Vereinten Nationen geschickt. Denn das offiziell unter dem Schutz des UN-Flüchtlingshilfswerkes UNHCR stehende Lager, in dem 13.000 kurdische Flüchtlinge aus der Türkei leben, leidet seit neun Monaten unter einem Embargo.

Peschmerga der in Erbil regierenden Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) blockieren die Zufahrtswege zu dem außerhalb der kurdischen Autonomieregion zwischen Mossul und Kirkuk gelegenen Lager. »Es gibt in unserem Krankenhaus keine Medizin mehr, und unser Gesundheitspersonal darf das Lager nicht einmal verlassen, um außerhalb Medikamente zu kaufen. Das Embargo wird von Tag zu Tag verschärft«, beklagte Pirani gegenüber der Nachrichtenagentur Mezopotamya. Auch von der irakischen Zentralregierung gebe es bislang keine Unterstützung. »Wi...