Urkonflikt: Mensch versus Maschine

Für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt braucht es klare Regeln. Das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einem Ende voriger Woche veröffentlichten Konzeptpapier, das einen Zehnpunkteplan und Leitfragen für Betriebe und Politik beinhaltet.

Für den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann ist dabei eines ganz wichtig: Transparenz. Nur so würde die selbstlernende Software im Betrieb seitens der Beschäftigten nicht als Bedrohung für Arbeitsplätze wahrgenommen werden. Weiter sagte er in seiner Stellungnahme zum Konzeptpapier: »Um KI für gute Arbeit zu nutzen, müssen KI-Anbieter transparent darlegen, was die Systeme können und im Zweifel auch anrichten.« Dies sei eine Grundvoraussetzung für die erforderliche Akzeptanz von KI im Betrieb, genauso wie eine KI-gerechte Anpassung der Regeln für betriebliche Aushandlungsprozesse, erklärte Hoffmann.

»Künstliche Intelligenz für gute Arbeit« – so lautet das Motto des DGB. Für die Umsetzung di...