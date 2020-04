Im Grunde seien Americana und Country so etwas wie Punk – wegen ihrer widerständigen Haltung, sagt Katie Crutchfield aka Waxahatchee, die mit ihrem fünften Album einen recht unerwarteten musikalischen Twist durchzieht. »Saint Cloud« ist Bekenntnis zur »Musik ihrer Eltern« einerseits, ein beherzter Schritt nach vorne andererseits: Früher wollte sie von Countrymusic, von Loretta Lynn, Tammy Wynette, George Jones nichts wissen und nahm das »Erbe des Südens«, also Musik aus »Sweet home Alabama« als eher unangenehme Bürde wahr. Folgerichtig spielte sie mit ihrer Zwillingsschwester Allison in verschiedenen Punkbands, auch auf den vier Platten ihres Soloprojekts sind Katies selbstgewählte Punk- und Grunge-Wurzeln immer präsent.

