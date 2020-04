»Ich lasse mich nicht von ihnen einschüchtern«

Seit Monaten erhalten Sie Drohungen aus der Neonaziszene in Braunschweig. Wieso stehen Sie im Fokus der Rechten?

Als Sprecher des Braunschweiger »Bündnisses gegen rechts« stehe ich in besonderem Maße in der Öffentlichkeit. Zum anderen schreibe ich als Fachjournalist über die Neonaziszene und decke ihre Vernetzungen bis hinein in die AfD auf. Und ich verstehe mich ausdrücklich als Teil der Antifabewegung. Das alles macht mich zum Feindbild für die Neonazis.

Ende März gab es erneut eine gezielte Drohung. Wie sah diese aus?

Vor unserer Haustür wurde ein Kreuz mit einem Foto von mir und Kerzen aufgestellt. Passanten dachten erst, es wäre jemand am Coronavirus gestorben. Kurz nach der Ermordung von Walter Lübcke im vergangenen Sommer hatte es auch eine Drohung gegeben, die ein Neonazi in einem Video verbreitete: »Gestern Walter, heute Janzen«. Dann wurde an unsere Haustür »Wir töten dich, Janzen« geschrieben, zweimal Ketchup geschmiert und Säure in den Briefka...