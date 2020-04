Mit dem Virus in den Norden

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird von kosovarischen Politikern genutzt, um Konflikte mit den vor allem von Serben bewohnten Kommunen im Norden zu schüren. So wurden sowohl Kosovska Mitrovica als auch die nördlich davon gelegene Gemeinde Zvecan am vergangenen Freitag unter Quarantäne gestellt. Begründet wird dies mit 16 neuen Covid-19-Infizierten.

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci erklärte, in dem Gebiet herrschten »unakzeptable Zustände«, weil dort außerhalb der von Pristina kontrollierten Institutionen agiert werde. Damit werde verhindert, dass die Pandemie eingedämmt werden könne. Thaci verknüpfte dabei absichtsvoll die Gefahr, dass sich das Virus ausbreitet, mit den Bewohnern des Nordkosovo. Dort seien »illegale Räume für die Operationen der serbischen Behörden auf dem Territorium unseres Staates« geschaffen worden, wie er am Samstag in einem Beitrag auf Facebook schrieb. Schuld daran sei laut Thaci die Regierung seines Widersachers...