Kein Schirm für alle

Mit der großen Kelle will die sächsische Staatsregierung Mittel an Unternehmen im Freistaat vergeben, die von der Coronakrise gebeutelt werden. Die Koalition aus CDU, Bündnisgrünen und SPD unter Ministerpräsident Michael Kretschmer will sechs Milliarden Euro an Krediten aufnehmen und diese an Firmen weiterreichen. Das »Nachrangdarlehensprogramm«, das die Regierung für Kleinstunternehmen aufgelegt hatte, solle damit nun auch für Unternehmen mit elf bis 249 Beschäftigten verfügbar gemacht werden, sagte Hartmut Mangold, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, am Freitag gegenüber dem MDR.

Mit dieser Finanzspritze solle der »Rückgratsmittelstand« gerettet werden, so Mangold. Demnach sollen Firmen der genannten Größe Hilfen bis zu einer bestimmten Obergrenze erhalten. Diese Darlehen werden für zehn Jahre zins- und für die ersten drei Jahren tilgungsfrei sein. Unter Umständen sei Sachsen sogar bereit, auf eine Rückzahlung ganz zu verzichten. Die Konzeption al...