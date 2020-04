Neue Bühnen des Widerstands

Bis vor wenigen Wochen war Lateinamerika noch vor allem wegen seiner anhaltenden Protestbewegungen in der Presse. Dem setzten die Maßnahmen der einzelnen Regierungen zur Eindämmung der Coronapandemie ein jähes Ende. Nach und nach wurden in einem Großteil der Staaten Ausgangssperren ausgerufen, öffentliche Versammlungen verboten und teilweise das Militär auf die Straßen geschickt.

So in Chile. Präsident Sebastián Piñera verhängte Mitte März für 90 Tage den Ausnahmezustand und verschob das für Ende April geplante Referendum über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Dafür sowie gegen seine Regierung hatten seit Mitte Oktober praktisch wöchentlich Tausende demonstriert. So wie in den ersten Tagen nach Beginn der Proteste im Oktober, patrouillieren auch heute wieder Soldaten auf den Straßen. Piñera, der noch im Januar Zustimmungswerte von gerade einmal sechs Prozent hatte, sitzt mittlerweile wieder etwas fester im Sattel. Laut der Zeitung Diario las Ámeric...