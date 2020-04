Blaulicht und Profit

Es überrascht schon, wenn man in einem Buch über das »Blaulichtmilieu« in der Bundesrepublik gleich am Anfang erfährt, dass dessen Struktur im Grundsatz immer noch auf Verordnungen der Besatzungsmächte aus der Zeit nach 1945 zurückgeht. Die USA etwa hatten das Rettungswesen privaten Diensten überlassen, während die Briten diese Aufgabe Polizei und Feuerwehr übertrugen. Manche Länder haben die lokalen Regelungen über die Jahrzehnte modifiziert, »andere Landkreise, Städte oder auch Bundesländer haben aus Bequemlichkeit und aufgrund der damit verbundenen Einnahmen an den Systemen festgehalten«.

Peer Knacke, Notfallmediziner, erläutert in dem lesenswerten Buch »Tot oder lebendig« der Journalisten Lars Winkelsdorf und Thomas Eckert die Folgen für den Bereich der Notfallversorgung: Bereits 1989, bei Verabschiedung des Rettungsassistentengesetzes, sei scharfe Kritik daran geäuße...