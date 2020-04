Re: Alles retour: Die Kehrseite des Onlinehandels

Alles, was man braucht, kann man bestellen – und muss man gerade auch bestellen, etwa wenn der Flaschenwärmer fürs Baby kaputtgeht. Das Problem, jedenfalls in Zeiten vor der Coronapandemie: Jedes sechste online bestellte Paket geht retour. Kostenlose Rücksendung ist für Onlinehändler mittlerweile teuer, weil sich die Wiederaufbereitung der Ware nicht lohnt. Doch wo die Großhändler draufzahlen, machen andere gute Geschäfte, zum Beispiel Retourenaufkäufer. Palettenweise erwerben sie das, was an Amazon, Zalando und Co. zurückgeschickt wurde, und versuchen, es neu zu verkaufen. Kapitalismus – wie verrückt war das eigentlich, werden wir uns irgendwann mal fragen.

Arte, 19.40 Uhr

Stadt, Land, Fuchs

Die lieben Füchse sind echte Überlebenskünstler. Inzwischen sind die smarten Tiere schon länger auch in Städten heimisch geworden, denn die S...