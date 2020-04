Erdogan am Horn

Am 28. Dezember 2019 explodierte in der Nähe eines Kontrollpostens im Südwesten der somalischen Hauptstadt Mogadischu eine Autobombe. Viele Fahrzeuge, die auf der stark befahrenen Straße im Stau gestanden hatten, wurden zerstört und brannten aus. Mindestens 90 Menschen wurden getötet, mehr als 140 verletzt. Es war eines der schwersten Attentate in der Geschichte Somalias.

Der politische Hintergrund des Anschlags war zunächst unklar. Zwei Tage später meldete sich die islamistische Kampforganisation Al-Schabab, die einen großen Teil der ländlichen Gebiete Somalias kontrolliert, mit einer Erklärung. Diese begann ungewöhnlicherweise mit der Bekundung tiefsten Bedauerns über die zivilen Opfer des Angriffs, der aber für den Kampf gegen den somalischen Staat und seine ausländischen Unterstützer erforderlich gewesen sei. Insbesondere habe der Anschlag einem »Konvoi mit türkischen Söldnern« und den sie begleitenden »abtrünnigen Milizangehörigen« – damit waren verm...