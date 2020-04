Der Kulturpessimismus ist, wie wir von dem Historiker Fritz Stern wissen, eine politische Gefahr, doch es lässt sich schlecht abstreiten, dass die Verhässlichung der Welt durch neue Wörter stetig voranschreitet. Zu meiner Kenntnis gelangt ist dieser Tage die Existenz eines Autos mit dem Namen Subaru Forester e-Boxer Hybrid. So – oder so ähnlich – muss man vermutlich heißen, wenn man von Menschen gekauft werden möchte, die auch abseits der normalen Verkehrswege auf die Tube drücken wollen. »Der X-Mode mit Fahrmodi optimiert den Forester für den Einsatz im Gelände«, heißt es in einem schwärmerischen Testbericht des Fachblatts SUV Magazin. Ein spezielles Programm erlaube »den Rädern zudem mehr Schlupf«, und daher bringe einen dieser Wagen »sowohl auf als auch neben der Straße zuverlässig u...