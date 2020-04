Hipp, hipp, hurra, keine Bücher mehr da!

Die ersten Universitätsrektoren haben dafür plädiert, das Sommersemester 2020 lediglich digital stattfinden zu lassen, d. h. auf physische Präsenz völlig zu verzichten. Endlich bewahrheitet sich damit der Satz eines unbenannten Altdekans, dass die Uni so schön sein könnte – ohne Studenten. Die Lehrenden wurden allerdings gleich mit abgeschafft, womit die verwaisten Gebäudekomplexe frei wären für gut bezahlte Homeoffice-Angestellte.

Die strahlende »Intelligenzija« ist also weg, und das nicht mal eben so, sondern dauerhaft, wobei sich das nur auf die Präsenz bezieht, denn digital bleiben ja auch die Lehrkräfte, sozusagen ortlos, um mit dem französischen Ethnologen Marc Augé zu sprechen, als Nomaden irgendwo im Orbit von Benutzeroberflächen erhalten. Und sowieso gilt: Keine Angst, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Am greifbarsten ist es derzeit in Gestalt von Jeff B., Kön...