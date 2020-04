Zwischen Abzug und Eskalation

Es gebe »sehr gute Informationen«, dass mit dem Iran verbündete irakische Gruppen einen Angriff auf US-Soldaten planten, erklärte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch abend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Auf Twitter behauptete er, Iran plane einen »Überraschungsangriff« auf US-Militärstützpunkte im Irak, für den Teheran dann »wirklich einen sehr hohen Preis zahlen« werde – selbstverständlich ohne irgendeinen Beweis dafür vorzulegen.

Wie aus einem Drehbuch mutet da an, dass erst am Montag die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf US-amerikanische und irakische Militärkreise gemeldet hatte, die USA verlegten »Patriot«-Abwehrraketen unter anderem auf den vom US-Militär mit mehreren hundert Soldaten genutzten Militärstützpunkt Ain Al-Assad im Westirak. Dieser war im Januar in Folge der völkerrechtswidrigen Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch eine US-Drohne zum Ziel iranischer Raketenangriffe geworden. Auch im ir...