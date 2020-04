Im Dunkeln durch die Krise

Viele am Existenzminimum lebende Soloselbständige haben ihr Einkommen verloren, Niedriglöhner stehen mit noch geringerem Kurzarbeitergeld da. Können Betroffene ihre Rechnungen deshalb nicht begleichen, soll ihnen das Ende März beschlossene »Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie« aus der Patsche helfen. Versorgungskonzerne dürfen danach Strom oder Wasser vorübergehend nicht abstellen, wenn ihre Kunden durch die Krise in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Einige Großunternehmen wie Eon und EnBW hatten bereits zuvor versprochen, Milde walten zu lassen. Doch offenbar halten sich nicht alle daran. »Täglich gehen immer neue Sperrandrohungen bei Verbrauchern ein, bestehende Sperren werden nicht aufgehoben«, kritisierte am Donnerstag der Bund der Energieverbraucher.

Betroffen seien viele, »egal, ob Familien mit Kindern oder alleinlebende Senioren«, so der Verband. Sie hätten derzeit mit besonders drastischen Folgen zu kämpfen. Ohne Strom müsse man...