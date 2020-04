Königstod – ja bitte

Das war noch im letzten Jahrtausend, so um 1955 – einundzwanzig Jahre, bevor Prinz Georg Friedrich Ferdinand von Preußen erstmals in die Windeln machte – an der Julius-Maximilians-Universität in der Fürstbischofsstadt Würzburg. »Sie Flegel!« schrie mich der Assistent Heinz Laufer – der spätere Münchner Politikwissenschaftler – vor der versammelten Hautevolee an. Ich hatte nach akademischem Brauch mit den Füßen gescharrt, bevor die versammelten Herrschaften begeistert seinem Chef applaudierten: Professor Friedrich August Freiherr von der Heydte, hochdekorierter Ritter vom Heiligen Grab (»Ich bin klerikal und bleibe klerikal, so wahr mir Gott helfe«) – dieser Wehr- und Völkerrechtler hatte redlich Beifall verdient mit einer Laudatio auf Portugals klerikalfaschistischen Diktator Oliveira Salazar. Laufer wurde drei Jahre später bei von der Heydte mit einer Dissertation über die Freund-Feind-Unterscheidung erfolgreich promoviert.

Freiherr von der Heydte war im...