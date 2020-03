Ameise am Nordwest-Arm

Es ist ein großer Titel für ein kleines Buch. Die 1988 in Hamburg geborene Kübra Gümüsay stellt sich mit »Sprache und Sein« in die Nähe von Heideggers »Sein und Zeit« und Sartres »Das Sein und das Nichts«, doch um es vorwegzunehmen: Sie ist nicht der Zwerg auf der Schulter von Riesen, sondern steht auf eigenen Füßen – und treibt auch so Sprachphilosophie und Sprachpolitik auf hohem Niveau.

Dass es nicht das Auge ist, sondern die Sprache, die sehen macht, erfuhr Gümüsay schon als Kind. Zu Besuch in der Türkei, machte ihre Großmutter, mit der sie eines Nachts am Meer saß, darauf aufmerksam, »wie stark dieser Yakamoz leuchtet!« Das Kind schaute, aber erkannte nichts – sondern erst, als die Großmutter erklärte, dass »Yakamoz« den Widerschein des Mondes auf dem Wasser bezeichnet.

Das Wort steuert die Wahrnehmung und macht sie bewusst – etwa das durch die Blätter eines Baumes schimmernde Sonnenlicht: »Komorebi« nennen es die Japaner. Araber bringen die Menge Wa...