Schlachtfeld Osteuropa

Die US-Armee gibt an, aufgrund des Coronavirus die Durchführung des Großmanövers »Defender Europe 20« modifizieren zu wollen.1 Am 13. März haben die USA alle weiteren in diesem Rahmen geplanten Transporte nach Europa gestoppt. Die meisten an das Großmanöver angegliederten Militärübungen sind abgesagt. Ein Teil der ungefähr 6.000 US-Soldaten, die schon vor der Coronaviruskrise in Europa angekommen waren, werden jedoch noch Gefechtsstandübungen und andere Trainings mit Partnern durchführen, bevor sie wieder zurück in die USA verlegt werden. Ein anderer Teil wird ohne Teilnahme an Übungen zurückkehren. Das Manöver ist damit nicht abgebrochen, findet jedoch in einer erheblich abgespeckten Version statt.

Kern der Großübungen war die Verlegung einer kampffähigen Division (20.000 Soldaten) der US-Armee über den Atlantik und der Weitertransport dieser Truppen durch Westeuropa bis an die russische Grenze. Dabei sollten die US-Amerikaner von weiteren Zehntausenden ...