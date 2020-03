Notizen aus dem Abgrund

Ein Eighties-Keyboard à la »Safety Dance«, darunter liegen Streicher und Prolo-Dandy Baxter Dury nuschelt »I am not your fucking friend«. Besser kann man kaum einsteigen. Im Refrain des Openers »I am not Your Dog« singt eine Frauenstimme »C’est ne’s pas mon problem, je ne suis pas ton chien« (Nicht mein Problem, ich bin nicht dein Hund). Überhaupt hat alles einen anglo-französischen Vibe, was nur folgerichtig ist, da die Franzosen schon immer ein Faible für rauhe Kerle in Anzügen hatten und Dury – wenig überraschend – in Frankreich erfolgreicher ist als in seiner britischen Heimat.

Baxter Dury hat nach wie vor die Ausstrahlung eines Unterschichtsdandies, der in seinem nicht mehr ganz sauberen Anzug in nicht mehr ganz sauberen Kneipen am Tresen sitzt. Ein Mann, der Wert auf seinen Stil legt, dessen rechte Gerade aber deutlich besser sitzt als seine Krawatte. Ein Mann, dem man gerne zustimmt, weil ungewiss ist, wie er reagiert, wenn man es nicht tut. Wie se...