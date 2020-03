Oppositionsführer fällt um

Die seit über einem Jahr andauernde Regierungskrise in Israel scheint gelöst: Oppositionsführer Benny Gantz ist zu einer Koalition mit dem seit 2009 ununterbrochen amtierenden Premierminister Benjamin Netanjahu bereit. Seine Kampagne zur letzten Parlamentswahl am 2. März hatte der frühere Generalstabschef mit dem Versprechen geführt, er werde niemals in einer gemeinsamen Regierung mit Netanjahu sitzen, gegen den Anklage wegen Betrugs, Veruntreuung und Bestechung erhoben ist. Gantz hat mit seiner am Donnerstag bekanntgegebenen Entscheidung nicht nur das von ihm geleitete Wahlbündnis Kachol Lawan (Blau-Weiß) gespalten, sondern vermutlich auch seine politische Karriere zerstört.

Als Ausdruck der neuen politischen Verhältnisse ließ sich Gantz am Donnerstag abend mit den Stimmen des gesamten Rechtsblocks zum Sprecher der Knesset wählen. Für ihn stimmten 74 Abgeordnete, 18 votierten gegen ihn und 28 enthielten sich. Die Gegenstimmen kamen vermutlich von der übe...