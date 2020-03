Abchasien will Veränderung

Oppositionsführer Aslan Bschania hat die Präsidentschaftswahlen in der international nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Abchasien gewonnen. Der frühere Geheimdienstchef setzte sich laut den am Dienstag verkündeten Ergebnissen deutlich mit 58,9 Prozent der Stimmen gegen Übergangspräsident Adgur Ardsinba durch, der auf 36,9 Prozent der Stimmen kam.

Die Wahlen am vergangenen Wochenende hatten trotz Bedenken wegen der weltweiten Coronaviruspandemie stattgefunden. Bislang gibt es keine Berichte zu Fällen einer Infizierung mit dem Virus in Abchasien. Vorsorglich reiste aber eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Konsultationen mit der abchasischen Regierung an. Die russische Regierung hatte der Kaukasusrepublik darüber hinaus ihre Hilfe zugesagt.

Überhaupt hatte es Diskussionen gegeben, ob die Wahlen nicht verschoben werden sollen, da Herausforderer Bschania Anfang März zum wiederholten Mal ins Krankenhaus eingeliefert worden war. E...