Die Quarantäne-WG

Willkommen zu Hause

Corona, Quarantäne, Ausgangsbeschränkungen – in einer Welt, die es so vorher noch nie gab, macht RTL nun eine Sendung, die es so noch nie gab. Die Moderatoren Thomas Gottschalk und Günther Jauch gründen eine virtuelle Wohngemeinschaft mit dem an Covid-19 erkrankten Oliver Pocher und tauschen sich auf informative, ernste und lustige Art zugleich per Videochat über die aktuelle Situation aus.

RTL, 20.15 Uhr

Gran Torino

Kinokunst von und mit Clint Eastwood: Nach dem Tod seiner Frau hält der verbitterte Kriegsveteran Walt Kowalski mit seinem schicken Ford die Stellung in seinem heruntergekommenen Detroiter Vorortviertel, in dem jugendliche Banden agieren. Seinen neuen Nachbarn, die einer asiatischen Minderheit angehören, begegnet der polnischstämmige Einzelgänger mit offenem Rassismus. Zunächst finden seine ...