Mit Sternchen

»Wir konnten immer noch super zusammen live auftreten, aber der Kern der Arbeit – das heißt: das Kreative – hat nicht mehr funktioniert«, so begründete es Frank Spilker Ende Februar im Deutschlandfunk, weshalb er 2018 mit Bassist Thomas Wenzel und Schlagzeuger Christoph Leich übereinkam, die gemeinsame Arbeit nach über 25 Jahren nicht mehr fortzuführen. Spilker machte als Die Sterne mit neuer Rhythmusgruppe weiter. Eine schlüssige Entscheidung: Der heute 54jährige hatte bereits in den späten 80er Jahren unter dem Projektnamen »Sterne, die« zwei Singles veröffentlicht und sich dabei von unterschiedlichen Mitstreitern aus der ostwestfälischen Szene um das Label Fast Weltweit begleiten lassen. Als er sich 20 Jahre später mit der dreiköpfigen Frank Spilker Gruppe einen Soloausflug gönnte, stand die Fortführung der Stammformation noch nicht in Frage. Doch nach der Trennung wäre es schlicht verschenkt gewesen, den prägnanten Bandnamen ad acta zu legen. Zudem se...