Google verhandelt über Betriebsrat

In naher Zukunft dürfte es einen Gesamtbetriebsrat für die Google-Beschäftigten in Europa geben. Die Leitung des Unternehmens aus dem Silicon Valley hat sich erstmals dazu bereit erklärt, mit Beschäftigten aus verschiedenen Ländern über die Gründung eines europäischen Betriebsrates zu verhandeln, wie das Nachrichtenportal Bloomberg am Donnerstag berichtete.

Anfang März hatten demnach 153 Beschäftigte aus elf europäischen Niederlassungen das Management des Techkonzerns mit einer entsprechenden Forderung konfrontiert. Anders als bisher üblich, willigte Google nun in das Vorhaben ein: Danach sollen dem europäischen Betriebsrat Beschäftigte aus mehr als 35 Niederlassungen in ganz Europa angehören, die sich mehrere Male im Jahr im irischen Dublin, dem europäischen Hauptsitz des Unternehmens, treffen sollen.

Damit vollzieht Google eine deutliche Kehrtwende in bezug auf gewählte Beschäftigtenvertretungen. Als bisherige Leitlinie galten dem Unternehmen die angebl...