Knalltüte des Tages: Tilman Jens

Von Nebensachen wie Corona unbeirrt, erfüllt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) seinen Daseinszweck: Rächer aller in der DDR Enterbten, also fast aller DDR-Bürger. So klärt Journalist Tilman Jens auf der MDR Kultur-Internetseite auf: »Wie in der DDR private Kunstsammler enteignet wurden«. Erste Sensation im ersten Satz: »Auch in der DDR gab es eine Kunstsammlerszene.« Zweiter Knaller: »Klein, aber interessant für die Stasi! Die geheime Mission: Kulturgut konfiszieren und für harte Devisen in den Westen verkaufen.« Nun liege erstmals eine Dokumentation vor, »die auf das Vorgehen, aber ...