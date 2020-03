Höcke »über den ›Flügel‹ hinaus«

Aufgelöst oder nicht aufgelöst, das blieb auch am Sonntag die Frage zum »Flügel« der AfD. Während Höcke via Interview in Sezession von einer »Historisierung« des »Flügels« sprach, war über die Facebook-Seite der Gruppe zu lesen, von einem »Beschluss zur Auflösung« könne nicht die Rede sein. Unverzüglich und ohne jeden Widerspruch will man offenbar nicht kapitulieren, wenngleich Höckes Aussagen im Gespräch mit Götz Kubitschek eindeutig genug waren, um die weitere Entwicklung aber auch den weiteren Machtanspruch der »Flügel«-Leute ablesen zu können.

Mit »Historisierung« drückt Höcke schlicht die Tatsache ...