Mit offenen Karten

Kaliningrad, eine russische Enklave in der EU

Schon vor dem Ersten Weltkrieg pflanzten preußische Junker keine Alleen mehr; in der Annahme, Ostpreußen würde sich ja doch nicht halten lassen. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde aus Kaliningrad ein kleines, vom russischen Mutterland getrenntes Gebiet, umschmiegt von den beiden EU-Ländern Litauen und Polen. Das Gebiet Kaliningrad liegt näher an Berlin als an Moskau und ist deswegen natürlich strategisch interessant.

Arte, Sa., 18.10 Uhr

Koch und Pasteur

Duell im Reich der Mikroben

Die entscheidende Erkenntnis, dass Krankheiten durch Keime übertragen werden können, führte zu einer Rivalität zwischen dem Deutschen Robert Koch und dem Franzosen Louis Pasteur. Der Wettbewerb der beiden Rivalen mit großem Ego und Nationalbewusstsein bescherte der Menschheit bahnbrechende Fortschritte im Kampf gegen Milzbrand,...