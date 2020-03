Der Lackmustest

Vor 100 Jahren wurde Charles Bukowski geboren, die Mutter aller Väter der Underground-Literatur. Wie kaum einer verkörperte er das »Schreiben als Selbstbehauptungsprogramm« (F. Schäfer), eine brutale wie zärtliche Gegenwehr gegen die Zumutungen der Plebejerexistenz. Unser Autor geht vor dem Jubiläum am 16. August in loser Folge der anhaltenden Faszination Bukowskis auf den Grund. (jW)

Ich war mit einer Fünf in Englisch in die achte Klasse versetzt worden, später belegte ich einen Leistungskurs in diesem Fach. Menschen verändern sich, und in den Jahren zwischen 14 und 18 vermutlich jeden Monat zweimal. Das neue Schuljahr begann, August 1981, und da hing am schwarzen Brett neben dem Zettel mit den Ausfällen eine Aufforderung an alle interessierten Schüler, sich nach der sechsten Stunde im Raum soundso zur ersten Redaktionssitzung der »Schülerzeitung« zu treffen. Dieses gerad...