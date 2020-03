Absetzbewegung eingeleitet

Die vom Verfassungsschutz als »rechtsextreme Bestrebung« eingestufte AfD-Strömung »Flügel« soll sich nach dem Willen der Parteispitze auflösen. Der Bundesvorstand erwarte »als Ergebnis des morgigen ›Flügel‹-Treffens eine Erklärung« darüber, dass sich der Zusammenschluss bis Ende April auflöse, heißt es in einem Beschluss, den die Parteispitze am Freitag verabschiedete. Er wurde nach Angaben aus Parteikreisen mit elf Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen. Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hatte zuvor vorgeschlagen, den »Flügel«, dem etwa 7.000 Mitglieder zugerechnet werden, formell aufzulösen. Die Frage, wie und wann dies erfolgen solle, ist dem Vernehmen nach am Freitag allerdings kontrovers diskutiert worden.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte in der vergangenen Woche den »Flügel« zum Beobachtungsobjekt erklärt. Die Vereinigung sei eine »erwiesen extremistische Bestrebung«, die sich gegen die freiheitlich-demokratische...