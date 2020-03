Erinnerung muss wachgehalten werden

Es ist kein Zufall, dass der Internationale Tag gegen Rassismus alljährlich am 21. März begangen wird. Ausgerufen wurde der Gedenktag bereits 1966 durch die Vereinten Nationen, die damit an ein Massaker in der südafrikanischen Township Sharpeville erinnern wollten. In der Schwarzensiedlung 50 Kilometer südlich von Johannesburg hatte die Polizei des Apartheidregimes am 21. März 1960 einen friedlichen Protest gegen rassistische Passgesetze niedergeschossen. 69 Menschen wurden getötet, mindestens 180 weitere verletzt.

In Südafrika ist der 21. März seit dem Ende der Apartheid 1994 ein gesetzlicher Feiertag, der als Tag der Menschenrechte begangen wird. Dem Gedenken an die Opfer von Sharpeville wird so ein Bezug zur Gegenwart gegeben und an die Bedeutung von universalen Menschenrechten erinnert. Dennoch verblasst die Erinnerung an die Ursachen des Massakers selbst, beschrieben wird es vor allem als brutale Tat eines diabolischen Systems. Keine Frage, das Apart...