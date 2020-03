Und Europa berät

Am Dienstag hat der chilenische Präsident Sebastián Piñera einen Bericht mit Vorschlägen zur »Reform« der chilenischen Polizei vorgestellt. Die Truppe der »Carabineros« war nicht erst seit Beginn der Massenproteste im Oktober 2019 immer stärker in die Kritik geraten. Bereits im November 2018 erschütterte neben einem großen Korruptionsskandal die Ermordung eines Angehörigen des indigenen Volkes der Mapuche durch Sondereinsatzkräfte der »Carabineros« das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei. Hierzu kamen in den letzten Monaten die Berichte mehrerer internationaler Organisationen, die ihr systematische Menschenrechtsverletzungen vorwarfen. Umfragen zufolge hält auch die Mehrheit der Chilenen das Vorgehen der Polizei gegenüber den Demonstranten für unverhältnismäßig und brutal. Nur 35 Prozent haben gegenüber der Institution eine positive Meinung.

Präsident Piñera, dessen eigene Zustimmungswerte seit Monaten kaum zehn Prozent überschreiten, hatte schon ...