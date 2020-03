Unter den Teppich gekehrt

Australien diskutiert über die Kriegsverbrechen seiner Soldaten im Krieg in Afghanistan. Verteidigungsministerin Linda Reynolds sagte laut dem Fernsehsender SBS am Montag, sie sei »zutiefst beunruhigt« über den Bericht des TV-Kanals ABC, der kurz zuvor in der Sendung »Four Corners« gezeigt worden war. Zu sehen waren darin unter anderem Aufnahmen einer Helmkamera eines Angehörigen des »Special Air Service« (SAS), der einen am Boden liegenden Afghanen aus zwei Meter Entfernung dreimal in Kopf und Brust schießt.

»Sie können nicht auf unbewaffnete Menschen schießen und das Ganze hinterher nicht Mord nennen«, sagte der ehemalige Elitesoldat Braden Cha...