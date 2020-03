Im blauen Gewand

Natürlich wünschen wir uns solch eine Ausgabe für Peter Hacks und Hermann Kant, so wie wir uns eine Ausgabe wie die »Große kommentierte Frankfurter Ausgabe« der Werke Thomas Manns auch für seinen Bruder Heinrich oder etwa für Lion Feuchtwanger wünschen würden. Und natürlich werden wir das alles auf absehbare Zeit nicht bekommen. Kritische und historisch-kritische Ausgaben sind Überbauphänomene allerersten Ranges. Sie bleiben in der Regel jenem vorbehalten, was man zu einer bestimmten Zeit als nationales Erbe anerkennt oder durchzusetzen sucht. Stets noch geht es da um die alte Frage »Wer ist unser?«. Nichtdissidentische Literatur aus der DDR kann es da heute nur schwer haben. Bei den Erst- und Neuübersetzungen russischer bzw. sowjetischer Literatur zum Beispiel verhält es sich nicht anders. So sind in letzter Zeit gut ausgestattete und zum Teil prominent benachwortete Ausgaben etwa von Michail Bulgakow, Andrej Platonow und von Warlam Schalamow erschienen,...