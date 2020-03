»Die Großen fressen die Kleinen auf«

Der Aktienmarkt an der Wall Street hat die größten Verluste seit mehr als 30 Jahren verzeichnet. Lag es am Coronavirus, oder was sind die Gründe?

Alle wussten, dass der Markt deutlich überbewertet war. Jetzt ist es offensichtlich, dass viele Unternehmen ihre Profite verlieren werden. Zahlreiche Firmen sind nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen. Boeing zum Beispiel muss sich 13 Milliarden Dollar von der Regierung leihen. Es gibt eine große Welle von Schließungen. Hotels und Restaurants gehen pleite. Hauseigentümer bekommen Probleme, ihre Hypothekenkredite einzutreiben. Es ist ein Bruch der Zahlungsketten, der die ganze Wirtschaft betrifft.

Die US-Notenbank hat 1,5 Billionen Dollar für die Finanzmärkte bereitgestellt. Was geschieht mit dem Geld?

Das Interessante ist, in der Debatte um die Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei wird darüber diskutiert, dass die Ausgaben für das US-Gesundheitswesen in den kommenden Jahren Billionen D...