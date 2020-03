Niemand darf sich sicher fühlen

Es gibt Schauspieler, die werden hauptsächlich wegen ihres Stiernackens berühmt. Dave Bautista ist einer von ihnen. Er war früher Catcher (ein sehr erfolgreicher). Alle guten Catcher sind auch Schauspieler. Viele von ihnen sympathisch. Richtig bekannt wurde Bautista als einer der »Guardians of the Galaxy«. In »Der Spion von nebenan« (Originaltitel: »My Spy«) von Peter Segal – einem Regisseur der garantierten waschechten Flops von »Nutty Professor II« (Familie Klumps und der verrückte Professor, 2000) bis zum Boxrentnerfilm »Grudge Match« (Zwei vom alten Schlag, 2013) – spielt er einen CIA-Agenten im Strafeinsatz als Kindergärtner.

In den USA ist der Kinostart von »My Spy« mehrfach verschoben worden und der Film – anders als hierzulande – noch immer nicht angelaufen. Unter den gegebenen Umständen globaler Kinoquarantäne ist zu bezweifeln, ob es jemals dazu kommen wird oder der Film in einer Sonderangebotsreihe irgendeines Streaming-Dienstes untergeht. Was ...