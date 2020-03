Heulsuse des Tages: Franz Josef Wagner

Das Ende der Herrlichkeit ist da. »Ich hab so viel Schönes, Aufregendes im Leben erlebt. Geburtstage, Kriege, Hochzeiten, Präsidentenwechsel, Attentate«, schrieb Franz Josef Wagner, »Chefkolumnist« von Bild (ein Titel, der für ihn erfunden wurde), am Dienstag in »Post von Wagner«, die diesmal an ihn selbst adressiert war.

Und stimmt ja: Was ist schon ein Krieg gegen das, was der Legende des deutschen Boulevardjournalismus in diesen Tagen widerfährt? Mehr als einmal war er Chef der Bunten, ungezählte U...