Verlierer heißt Macron

Emmanuel Macrons Strategie im Kampf gegen das Coronavirus erwies sich am Wochenende als wenig hilfreich. Der französische Staatschef und sein Premier Édouard Philippe hatten trotz der Pandemie an den Terminen für die Kommunalwahlen – 15. und 22. März – festgehalten. Die Regierung schloss am Freitag abend zwar Restaurants, Bars, Kinos, Theater, Museen und alle »nicht für das tägliche Leben notwendigen« Einrichtungen und forderte die Franzosen dringend auf, zu Hause zu bleiben. Gleichzeitig ermunterte Macron jedoch persönlich die Bevölkerung, unbedingt zu wählen. Der Gang an die Urnen sei »gesichert und selbst für die Verletzlichen unter uns« quasi ungefährlich. Ergebnis: Die Angst vor Ansteckung drückte die Wahlbeteiligung am Sonntag auf ein Rekordtief von nur 44 Prozent.

Ob die Stichwahlen am kommenden Sonntag in dieser Situation dennoch durchgezogen werden, war am Montag noch ungewiss. Laut Verfassung müssten sie innerhalb einer Woche nach dem ersten Dur...