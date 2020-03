Sitech sperrt Belegschaft aus

Über Nacht veranlasste die VW-Tochter Sitech in Hannover die Aussperrung sämtlicher 470 Beschäftigten. Grund war einmal nicht die Ausbreitung des Coronavirus. Vielmehr soll die Fabrik in Hannover dichtgemacht und die Produktion in ein Billiglohnland verlagert werden. Zuvor hatten die Beschäftigten gegen Arbeitszeitverlängerung und Lohnkürzungen protestiert. Nach dem Widerspruch der Belegschaft kappte das Unternehmen den Auftrag für den konventionellen VW-Bus »T6« und entzog dem Werk somit alle Aufträge. Die Schließung sollte nach Verhandlungen zum Interessenausgleich und zum Sozialplan zum 30. April dieses Jahres erfolgen.

Am Freitag mussten alle ihre Werksausweise abgeben. Seit Montag sind sie von der Arbeit »freigestellt«. Das Unternehmen begründet diese Aussperrung der gesamten Belegschaft damit, dass die Qualität nicht mehr sichergestellt werden könne – tatsächlich geht es wohl darum, Solidarität zu erschweren und die Verhandlungen für einen Sozialpla...