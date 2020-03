Die Schande von Prato

Nach einem Besuch der Villa Medici in Poggio a Caiano nahe Prato waren Herr Groll und der Dozent auf dem Weg nach Pistoia. Er wäre gern länger in der Villa verblieben, klagte der Dozent. Proportionen und gestalterische Harmonie des architektonischen Kleinods stünden in scharfem Kontrast zum Lebensstil der adeligen Bewohner, der Strauchdieben und Gurgelabschneidern alle Ehre gemacht hätte. Alle gängigen Mordarten, von der Giftpanscherei über das Erdolchen bis hin zum Erschlagen auf den Feldern, seien von den Medici, die in jener Zeit sogar Päpste stellten, mit Hingabe praktiziert worden. »Dass in der Folge eine Schwester Napoleons hier residierte und der erste König des vereinten Italien, Viktor Emanuel II., die Villa restaurieren ließ, zeigt nur die Bedeutung dieses Prachtbaus. Eine halbe Stunde Besichtigungszeit sind da viel zuwenig.«

Der Wagen rumpelte durch ein Schlagloch.

»Müssen Sie so schnell fahren?!« rief der Dozent. »Pistoia würde ich gern lebend...