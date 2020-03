»Das ist eine Orientierung für gewaltbereite Gruppen«

Sie haben am vergangenen Dienstag bei der Staatsanwaltschaft in Regensburg Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen die Herausgeber eines Pamphlets gestellt, das die AfD am 5. November 2019 auf dem Regensburger Domplatz verteilt hatte. Warum?

Die Herausgeber dieses Flugblattes behaupten darin, »Sichere Häfen«, also die Initiative einiger Städte, zusätzlich Schutzsuchende aus der Seenotrettung aufzunehmen, bringe uns »in Gefahr«: Weil so »Machetenmörder« ins Land kämen. Sie fordern ein »Waffenverbot für Asylbewerber«, »Ausgangssperren in Ankerzentren« und »Gemeinnützige Arbeit statt Nichtstun«. »Wir führen keine Luxusressorts«, lautet deren zynisches Fazit.

Wer sind die Herausgeber?

Verantwortliche im Sinne des Presserechts für die Hetze sind die Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bayerischen Landtag: Ingo Hahn und Katrin Ebner-Steiner. Letztere verteilte das Pamphlet auch persönlich auf dem Domplatz. Das Flugblatt ist auf der Seite der bayerischen AfD-Landt...